Whatsapp, le migliori frasi d’auguri in vista del Natale

Manca meno di una settimana all’arrivo del Natale: per tale occasione, vi proponiamo una serie di frasi di auguri da mandare ad amici e parenti su Whatsapp

Al Natale manca meno di una settimana e, nonostante una pandemia in corso, non potrà mancare il classico scambio di auguri. Anzi, in un periodo come questo, le persone faranno di tutto per sentirsi più vicine anche se lontane ed uno dei metodi più utilizzati per augurare un buon Natale ai propri cari, sarà quello di scambiarsi messaggi su Whatsapp. A tal proposito, di seguito, la nostra redazione vi proporrà frasi che potrebbero fare a caso vostro.

Whatsapp, 10 frasi di auguri per Natale per tutti i gusti

Possa lo scintillio e la gioia del Natale riempire il tuo cuore. Ti auguro delle feste ricche di amore e felicità!

Auguri di Buon Natale, che la festa abbia inizio e che la gioia sia sempre nei vostri cuori!

Che il Natale porti gioia e calore nella tua famiglia. Buone Feste.

Una regola importante del Natale; Puoi mangiare tutte le caramelle dolci purché non dimentichi di lavarti i denti. Buon Natale!

Il Natale potrebbe essere una stagione da festeggiare per te, ma per me significa mettermi alla prova per salvare ogni singolo centesimo che ho guadagnato quest’anno e arrivare al prossimo anno. Tanti auguri!

Possa tu sopravvivere al noioso discorso del prete in chiesa e unirti a me alla festa il prima possibile. Buon Natale!

Con te al mio fianco, non potevo sperare in un Natale più bello: sei esattamente tutto quello che desideravo, e se ogni anno diventa più bello, è solo grazie a te, amore mio. Buon Natale amore! C’è sola una cosa più bella di stare con te: stare con te a Natale! Tanti auguri!

E poi arriva la festa più magica dell’anno ed io sono sicura che sarà meravigliosamente emozionante trascorrerla insieme a te. Buon Natale amore!

Che la luce del Natale illumini quest’anno buio.

Anche se lontani, i nostri cuore resteranno sempre vicini. Buon Natale e felice anno nuovo.

