Wanda Nara continua a regalare scatti stupendi ai suoi fan. Quello di oggi è stato forse uno dei più apprezzati.

Wanda Nara, dopo la vicenda legata alla critica fatta da Luciana Litizzetto sul suo scatto, ha continuato a pubblicare scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza e sensualità. Il biglietto da visita dell’argentina è sicuramente il suo magnifico corpo, unito alla sua simpatia.

Difficile trovare qualcuna che sia modesta e simpatica, e dunque Wanda Nara rappresenta l’eccezione. Sono in molti ad apprezzare le sue qualità e i suoi profili social, in modo particolare quello Instagram, continua ad accrescere il numero di followers: al momento sono 7,3 milioni a seguirla.

Wanda Nara, c’è vento e la camicia si apre: sotto nulla – FOTO

La moglie/procuratrice di Mauro Icardi, il bomber del PSG ed ex capitano dell’Inter, poche ore fa ha pubblicato uno scatto semplice per quel che riguarda il contesto grafico, ma ricco di contenuto.

Wanda Nara è stata ripresa mentre era intenta ad abbottonarsi la camicia. C’era vento come testimoniano i suoi capelli e dunque, chiudere i bottoni della camicia non era un’impresa facile. Ne è nato uno scatto sensazionale che con i colori in bianco e nero è riuscito a trasmettere anche molte emozioni negli utenti, i quali hanno molto apprezzato questo tocco d’artista della showgirl.