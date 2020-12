Variante Covid, Di Maio: “Italia sospende voli con Gran Bretagna”

La notizia è di poco fa: scoperta variante di Covid in Gran Bretagna. Il ministro Di Maio ha annunciato la sospensione dei voli dall’Italia

Poco fa, l’OMS ha annunciato che in Gran Bretagna è stata rilevata una nuova variante di Covid, frutto di una mutazione genetica che potrebbe rivelarsi molto grave. Pare addirittura che questa variante sia già finita in altri paesi del nord Europa come Olanda e Danimarca, e l’allarme è massimo.

A tal proposito, è intervenuto poco fa il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Dopo l’allarme lanciato dal Regno Unito relativo ad una nuova forma di Covid, abbiamo deciso di sospendere tutti i voli con la Gran Bretagna. Ne abbiamo già parlato anche con il governo inglese, abbiamo il dovere di proteggere tutti gli italiani. La priorità è quella di tutelare l’Italia e i nostri connazionali” le sue parole su Facebook.

Variante Covid, Francia valuta stop collegamenti con Gran Bretagna

Una notizia che sta spaventando un po’ tutti: in Gran Bretagna è stata scoperta una nuova variante di Covid, frutto di una pericolosa mutazione genetica. Dopo l’Italia – con Di Maio che ha parlato su Facebook – anche la Francia sembra pronta a sospendere ogni collegamento (aereo e ferroviario) con il Regno Unito. A rivelarlo il media transalpino BfmTv, secondo cui una decisione ufficiale arriverà già in giornata. Anche Olanda e Belgio hanno comunicato la stessa decisione, e anche altri paesi potrebbero agire in questo modo nei prossimi giorni.

Cresce la paura in tutta Europa. Pare che anche la Germania sia pronta sospendere ogni collegamento, sia per i voli dalla Gran Bretagna che da quelli provenienti dal Sud Africa.