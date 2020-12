Vaccino Pfizer, su 250mila vaccinazioni solo 6 casi di reazione allergica

Spuntano i primi dati sul vaccino Pfizer, con solamente sei reazioni allergiche gravi su 250mila vaccinazioni: si monitorano gli effetti collaterali.

Le reazioni allergiche causate dal vaccino di Pfizer/BionTech hanno sollevato non pochi dubbi alla popolazione mondiale, ma i numeri sono incoraggianti. Infatti ad oggi, negli Usa sono state vaccinate già 250mila persone e sono solamente sei i casi di allergia grave. Ma sempre dal paese a stelle e strisce, arriva anche una buona notizia. Infatti i medici statunitensi hanno confermato che tutti coloro che hanno subito una reazione allergica, sono stati prontamente curati e sono guariti.

Inoltre, sempre secondo i medici del Cdc, la reazione è avvenuta durante la finestra di osservazione. Per questo motivo i medici hanno confermato che tutte le reazione allergiche sono state curate e che ad oggi non c’è alcun decesso causato dal virus. Andiamo quindi a vedere tutti i numeri delle prime vaccinazioni negli Usa.

Vaccino Pfizer, i numeri del Cdc: da sabato ben 272mila persone vaccinate

A riferire tutti i dati sul vaccino di Pfizer ci ha pensato l’Associated Press, in cui afferma che da sabato sono ben 272mila le persone vaccinate. L’Ap ha ricevuto i numeri direttamente dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). I sei casi di reazione allergiche sono stati segnalati da venerdì sera e tutti erano compresi nella finestra di osservazione. I pazienti così hanno ricevuto le cure del caso, guarendo dalla reazione allergica.

Inoltre tra i casi c’è anche una persona con una storia di reazioni allergiche a diversi tipi di vaccino. Inoltre i funzionari del Cdc hanno assicurato tutti i casi sono curati con successo. La criticità più grande viene rappresentata dalla situazione pandemica che stanno vivendo gli Usa. Infatti ad oggi nel paese si contano ancora 250mila casi al giorno, con la curva pandemica che non si è mai assestata.