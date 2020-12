Ronaldinho ha pubblicato un video dove le protagoniste sono delle donne svestite che prendono il sole e fanno il bagno in piscina.

Ronaldo de Assis Moreira, noto a tutti come Ronaldinho, utilizza molto i social network. A volte lo fa per pubblicare suoi scatti che lo ritraggono con i suoi amici o ex compagni di squadra, mentre altre per condividere i posti da sogno che visita.

L’ex attaccante del Milan, pallone d’Oro 2005 e campione del mondo 2002 con la nazionale di calcio brasiliana, dopo alcune vicissitudini negative che lo hanno travolto nell’ultimo periodo è tornato a sorridere e a vivere la sua vita tra di sempre.

Ronaldinho, donne svestite in piscina: “Sta arrivando l’esercito” – VIDEO

Il calcio lo ha reso quasi una divinità. Le sue giocate, il mondo in cui si lasciava dietro le difese avversarie e il mondo in cui “giocava” con quella palla tra i piedi ha fatto sognare molti ragazzi.

Il calcio però non è stata la sua unica passione. L’ex attaccante classe 1980 ama la musica e, come si evince dal suo ultimo post Instagram, alcuni dei suoi migliori amici stanno per lanciare un nuovo singolo.

Ronaldinho ha deciso di pubblicizzare il loro brano condividendo sul suo profilo Instagram un mini video dove si può capire l’ambientazione della clip. Piscina, donne e musica reggaeton.