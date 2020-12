Nigeria, soldati uccisi e civili rapiti da un attacco di un gruppo estremista di jihadisti che hanno attaccato un convoglio.

La situazione in Africa continua ad essere particolarmente dura, con tante persone che continuano a fare la guerra e a ferire gli altri. Malgrado i problemi mondiali relativi al Covid-19, in tanti non hanno assolutamente riesaminato la propria situazione e soprattutto non hanno dato nuovo peso alla vita umana. Le persone, malgrado la situazione, stanno continuando a feristi e ad uccidere gli altri, incuranti della situazione e assolutamente contro ogni ragionamento e considerazione. Oggi il bollettino che arriva dalla Nigeria è particolarmente critico, con tante persone, che stanno subendo i danni causati dai gruppi di jihadisti che continuano ad attaccare e a saccheggiare alcune zone lontane dai centri delle città più grandi, cercando sempre di aumentare i propri adepti e di guadagnare più potere economico, politico e militare.

Nigeria, 5 soldati uccisi e oltre 30 civili rapiti dai jihadisti

In Africa, precisamente in Nigeria, c’è stato nelle prime ore di oggi uno scontro a fuoco molto violento. Secondo le ultime notizie riportate da ANSA, infatti, c’è stato un attacco a sorpresa di un gruppo di jihadisti. In particolare un convoglio civile è stato attaccato nello Stato di Borno, nel nord-est del Paese.

L’attacco ha portato alla morte di 5 militari della Nigeria, con 35 civili che sono stati rapiti dalle forze jihadiste. Una donna è anche morta nell’attacco, una situazione veramente molto drammatica.