Leggere online, le tre migliori app che offrono il servizio gratis

Siete appassionati di libri e volete leggere online? Ecco le tre migliori app che offrono il servizio a livello completamente gratuito

In alcuni momenti della giornata, non c’è niente di meglio di un buon libro per passare qualche ora e per tenere allenata la mente. Alla soglia del 2021, stanno ottenendo sempre più successo gli ebook e le letture online, più semplici soprattutto per quanto riguarda la ricezione del testo scritto.

Se volete leggere online e non sapete come fare, questa guida è ciò che fa per voi. Esistono infatti tantissime app che permettono di svolgere la seguente funzione a livello gratuito ed intuitivo. Si tratta di software molto semplici, che con pochi tap vi permetteranno di accedere ai vostri contenuti preferiti, e vi garantiranno anche un catalogo molto vasto di nuove proposte da scoprire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Microsoft vittima di un attacco hacker negli Stati Uniti

Leggere online, le migliori app disponibili

Per leggere online, esistono alcune app molto utili, funzionali e soprattutto gratuite. Partiamo da Wattpad, disponibile per Windows, Android ed iOS. Questa vi permette di accedere ad una miriade di contenuti diversi, scritti principalmente da autori emergenti. L’app è scaricabile a livello gratuito, e vi permette addirittura di pubblicare voi stessi nuovi contenuti (registrandovi al sito come scrittori). C’è poi una vera e propria community con la quale commentare i testi e fornire suggerimenti.

C’è poi Google Play Libri, l’app ufficiale del colosso di Mountain View. Tra le più utilizzate ed apprezzate da tutti i lettori presenti online, è compatibile con Android e iOS. Disponibile un ampissimo catalogo di testi diversi, si grandi classici che nuove uscite. Molti di questi sono inoltre leggibili a livello gratuito.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Whatsapp, le migliori frasi d’auguri in vista del Natale

Infine c’à GuteBooks, che riunisce in un’unica app tutte le opere che non sono più coperte da diritti d’autore. Disponibile gratis solo su Android, permette persino la lettura offline.