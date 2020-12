Avete mai visto o sentito parlare della bellissima figlia di Johnny Depp? È la copia identica del padre ed è una bravissima attrice.

Johnny Depp è sicuramente uno degli attori più amati e desiderati a livello internazionale. L’attore statunitense, reso celebre dall’interpretazione del pirata Jack Sparrow, ha una figlia che, oltre che ad essere identica a lui, sta seguendo le sue orme nel mondo del cinema.

Si tratta della bellissima Lily Rose Depp, figlia figlia dell’attore Johnny Depp e dell’attrice e cantante francese Vanessa Paradis. Lily Rose è nata a Parigi nel 1999, ma nonostante la giovane età e un padre famosissimo, ha già fatto breccia nel mondo della moda ed è riuscita a ritagliarsi uno spazio a Hollywood.

Johnny Depp, conoscete sua figlia? Sono due gocce d’acqua – FOTO

Lily Rose Depp nonostante abbia 21 anni, è già una bravissima attrice. Per via della sua bellezza fuori dal comune, è stata scelta da Chanel per pubblicizzare i prodotti della casa di moda.

La figlia di Johnny Depp ama le passerelle, ma non solo. Proprio come sua madre e suo padre ama il mondo del cinema. Infatti, la figlia d’arte fa il suo debutto sul grande schermo nel 2016, anche se non con un ruolo da protagonista.

Dopo il battesimo cinematografico, Lily Rose Depp è entrata a far parte del cast di Period, L’uomo fedele e Planetarium. Il pubblico italiano l’ha conosciuta lo scorso anno alla rassegna del Festival di Venezia e da allora, così come il padre, Lily Rose ha conquistato il cuore del pubblico italiano.