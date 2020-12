GF Vip, web in rivolta per altra battuta infelice: squalifica in arrivo – VIDEO

GF Vip, web in rivolta per altra battuta infelice: squalifica in arrivo per quanto accaduto in queste ore nella casa più spiata d’Italia.

Cresce l’attesa per la puntata di domani sera del Grande Fratello Vip che si preannuncia, come al solito, scoppiettante. Dopo la squalifica dei giorni scorsi di Filippo Nardi, un altro concorrente della casa più spiata d’Italia rischia di lasciare il programma. Si tratta della bellissima influencer Giulia Salemi, che nelle scorse ore si è resa protagonista di una battuta particolarmente infelice che sta facendo il giro del web. Sono tantissime le persone che adesso chiedono la squalifica della 27enne originaria di Piacenza. Ma vediamo cosa è successo.

GF Vip, squalifica in arrivo per un altro concorrente

Nel filmato che sta circolando in rete, si vede la Salemi pronunciare queste parole riferendosi a Maria Teresa Ruta: “È eccitata, ha l’ormone che le è partito e con la testa cerca sempre il suo p**e (si parla di Pierpaolo Pretelli, ndr)”. Adesso resta da capire quale sarà la decisione del GF, che potrebbe appunto decidere di squalificare domani sera Giulia Salemi. Ecco il Video in questione:

