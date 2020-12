Cristiano Ronaldo, conoscete sua sorella? È il suo esatto opposto – FOTO

Il bomber della Juventus, Cristiano Ronaldo, ha una sorella che è il suo esatto opposto.

Cristiano Ronaldo ha una sorella maggiore che si chiama Liliana Cátia dos Santos Aveiro, ma a tutti è nota sotto il nome di Katia. La sorella di CR7 è nata nel 1977 ed è una fashion blogger.

Come il fratello, anche a lei piace essere sotto i riflettori come testimonia il suo profilo Instagram che ha un seguito da capogiro. Katia è seguita da 1,7 milioni di followers. Numeretti in confronto al profilo di Ronaldo, ma nonostante ciò restano importanti come numero.

“Sono la fan numero uno di Ronaldo”, ha sempre affermato con orgoglio Katia, eppure lei ha ben poco a che vedere con il calcio. Infatti la sorella di Cristiano Ronaldo fa la cantante e ha iniziato la sua carriera musicale nel 2005 con lo pseudonimo di Ronalda. Il suo primo singolo è stato Boom Sem Parar.

Dal 2007 però Katia si è staccata dal mondo della musica per dedicarsi alla famiglia e al mondo dell’imprenditoria. Essendo però la musica la sua vera passione, nel 2013 ha ripreso a cantare ed ha partecipato all’edizione 2014 di Survivor, un programma che l’ha resa famosa anche in Spagna. Nello stesso anno ha inciso il singolo Body and Soul of America.

Non solo musica. Nel 2016 Katia ha deciso di seguire anche il suo spirito imprenditoriale e così ha lanciato una linea di occhiali da sole e ha acquistato la licenza per rivendere i prodotti beauty della famiglia Kardashian.