Coronavirus, Oms: “Scoperta variante del virus in Inghilterra”

Una nuova variante del coronavirus è stata scoperta in Inghilterra. Lo ha annunciato l’Oms affermando che non è la sola nazione in cui è stata rintracciata.

In Inghilterra è stata scoperta una nuova variante del coronavirus. Lo ha annunciato l’Organizzazione Mondiale della Sanità alcuni giorni fa spiegando che si tratta di un nuovo ceppo del virus in grado di trasmettersi molto più rapidamente dell’originale, con una velocità che può risultare superiore fino al 70 per cento. Ma il caso non sembra più riguardare soltanto il Regno Unito. Ai microfoni della BBC, il funzionario dell’Oms Maria Van Kerkhove ha affermato che questa nuova variante è già trovata anche in Danimarca e Australia. Una notizia che arriva a pochi giorni dall’inizio delle vaccinazioni in Inghilterra. E adesso, ci si incomincia a chiedere se questo funzionerà anche contro questa nuova variante del virus.

Leggi anche: Vaccino Pfizer, su 250mila vaccinazioni solo 6 casi di reazione allergica

Coronavirus, Inghilterra: le dichiarazioni del Ministro della Sanità

D’altronde, il Regno Unito non sta vivendo dei momenti felici dopo che il premier Johnson è stato costretto ad annullare l’allentamento delle misure restrittive che voleva concedere alla popolazione per le feste. E alcuni giorni fa, il Ministro della Sanità Matt Hancock ha dichiarato che le nuove misure intraprese potrebbero anche durare mesi. Frasi che sottolineano quanto l’esecutivo, nonostante il vaccino, ritenga di essere lontano dallo sconfiggere questa pandemia. Ancora più forte il monito rivolto in seguito da Hancock alla popolazione, che per prevenire possibili contagi, deve cercare di comportarsi come se fosse già stata infettata dal coronavirus.

Leggi anche: Londra in lockdown, Johnson chiude tutto per Natale

Tutto questo mentre a scopo precauzionale il Belgio ha deciso di sospendere i voli e i treni provenienti dall’Inghilterra per almeno 24 ore.