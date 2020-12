Calciomercato Juventus, un campione a gennaio: colpo da 65 milioni

Resta attiva sul calciomercato la Juventus, con i bianconeri alla ricerca di un colpo da 90 a centrocampo. Paratici è pronto a far sognare i tifosi.

La vittoria del Tardini per 4-0, contro il Parma, ha galvanizzato l’ambiente bianconero. Infatti la dirigenza della Juventus è pronta a regalare l’agognato colpo a mister Andrea Pirlo. Infatti il problema secondo il mister sarebbe proprio a centrocampo, per questo motivo la Juventus è incappata in diversi pareggi in questo inizio di campionato. La zona centrale del campo, spesso trova problemi di sostanza e qualità e lo si evince anche dai goal subiti dalla compagine bianconera.

Già nei giorni scorsi, infatti, Fabio Paratici ha studiato un colpo in prospettiva, ossia, il giovanissimo centrocampista del Porto Fabio Vieira. Adesso però il direttore sportivo bianconero è pronto a regalare un grande colpo ai tifosi, direttamente dalla Premier League. Andiamo a scoprire il nome che fa impazzire i tifosi della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, si avvicina il ritorno di Pogba: i numeri dell’operazione

Dall’Inghilterra scoppia la bomba che infiamma il calciomercato della Juventus. Infatti secondo i tabloid sportivi inglesi, Paul Pogba sarebbe sempre più vicino al ritorno in bianconero. Ancora oggi, ad anni dall’addio, Paul resta un dei sogni dei tifosi bianconeri e l’attuale situazione del Manchester United non fa che aiutare la Juventus. Il colpo, tra l’altro, potrebbe arrivare già a gennaio.

I Red Devils sarebbero pronti a perdere il campione del mondo francese ed avrebbero già trovato il sostituto. Si tratta infatti di Declan Rice, centrocampista inglese classe ’99 del West Ham, che nonostante la giovane età ha già più di 100 presenze in Premier League. Ma per arrivare a Rice, lo United dovrà battere la concorrenza agguerrita del Chelsea.

Intanto gli inglesi si siedono al tavolo con la Juventus per discutere l’affare Pogba. Solskjaer sarebbe pronto a far partire il centrocampista per un prezzo tra i 55 ed i 65 milioni di euro. Così la Juventus aspetta e valuta, ma ad oggi il colpo sembra sempre più vicino. Vedremo se a gennaio i bianconeri daranno l’assalto a campionato e Champions con il grande ritorno di Paul Pogba.