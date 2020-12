Calciomercato Inter, doppio colpo dai bianconeri: l’affare

Calciomercato Inter | Pronto il doppio colpo dal club bianconero: l’Ad Marotta valuta di concludere l’operazione a gennaio

L’Inter è sempre attenta al mercato, anche quando è ufficialmente chiuso. L’amministratore delegato Marotta in questi giorni starebbe valutando di acquistare due calciatori dall’Udinese: si tratterebbe di Rodrigo De Paul e Juan Musso. Il primo è il centrocampista di qualità che vuole Conte, mentre il portiere viene considerato l’erede di Handanovic. Sarà difficile acquistare entrambi a gennaio, ma il centrocampista è quello maggiormente indiziato per l’arrivo in inverno, soprattutto se Eriksen dovesse andar via. Il fantasista costa all’incirca 30 milioni di euro, mentre il portiere circa 20. L’operazione, da 50 milioni di euro complessivi, potrebbe vedere l’inserimento di uno tra Pinamonti e Vecino dell’Inter per abbassare il cash.

Calciomercato Inter, PSG su Lautaro

Il Paris Saint-Germain avrebbe messo gli occhi su Lautaro dell’Inter, ma a spaventare Leonardo sarebbe stata la cifra di 70 milioni di euro richiesta. Il brasiliano vorrebbe uno sconto, ma è difficile che i nerazzurri accettino visto che fino a qualche mese fa il cartellino era di 110 milioni di euro. Su di lui anche Real Madrid e Barcellona.

Marotta, qualora partisse Lautaro, non si farebbe trovare impreparato. Diversi sono i calciatori nel mirino in caso di partenza dell’argentina. Tra questi, Haaland del Borussia Dortmund, Milik del Napoli e Dybala della Juventus. Solo il polacco resta, al momento, un obiettivo di facile realizzazione. Su quest’ultimo però c’è anche la Juventus.

