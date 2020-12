Atalanta-Roma, streaming gratis: dove vedere il match in diretta

Manca poco al match delle 18:00 tra Atalanta e Roma. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per la partita delle 18:00 tra Atalanta e Roma. Allo Gewiss Stadium i padroni di casa affronteranno la compagine romanista in uno scontro da zona Champions. Infatti l’Atalanta nonostante gli attriti interni sta risalendo in classifica, mentre la Roma vuole mantenere il suo quarto posto. Andiamo quindi a rivivere il momento delle due squadre.

Partiamo dai padroni di casa dell’Atalanta, che sta lentamente risalendo la classifica alla ricerca dei piazzamenti in Champions League. Ma al momento i nerazzurri devono prima risolvere i dissidi interni tra Gasperini ed il Papu Gomez. Infatti l’argentino sarebbe pronto a partire, ma nonostante ciò l’allenatore vorrebbe continuare a schierarlo. Inoltre l’Atalanta viene da un’ottima vittoria contro la Fiorentina ed il pareggio contro la Juventus e con la Roma sarà alla ricerca di continuità.

Dall’altra parte però ci sarà la Roma, che dopo la batosta contro il Napoli si è ripresa alla grande, con un pareggio e due vittorie. Ad oggi i ragazzi di Fonseca sono tornati alla quarta posizione in campionato a solamente quattro punti dal Milan capolista. Allo Gewiss Stadium, così, c’è il test di maturità per i giallorossi, che proveranno a confermare la striscia positiva. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match.

Atalanta-Roma, streaming gratis: Sky o Dazn?

Alle 18:00 ci sarà quindi il match tra Atalanta e Roma. Le due squadre si affronteranno sul palcoscenico del Gewiss Stadium e la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Per il match la pay-tv metterà a disposizione ben due canali: Sky Sport Serie A (al numero 202 satellite e 473 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Ma sarà possibile seguire la partita anche sui servizi streaming di Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.