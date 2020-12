Atalanta-Roma 4-1, ecco i voti, gli highlights e il tabellino della gara che si è conclusa da qualche istante e che ha fatto divertire tantissime persone.

Atalanta-Roma è appena finita. La gara molto attesa si è conclusa dopo i regolari novanta minuti più recupero. Sicuramente sono stati tanti coloro che hanno guardato il match, ovviamente soltanto in televisione, dato che per il Covid-19 non si possono ancora popolare gli stadi.

A sbloccare il risultato è stato il veterano attaccante della Roma, Edin Dzeko, che sfrutta l’assist al bacio dell’armeno Mkhitaryan. Battuto Gollini.

Con qualche cambio l’Atalanta si spinge in avanti meglio e grazie all’esplosività di Duvan Zapata trova il gol del pareggio.

Dal 60′ è soltanto Atalanta con Robin Gosens e il subentrato Muriel che riescono a muoversi bene e a battere Mirante con grande fiuto del gol. La squadra di Gasperini dopo aver trovato il pareggio rimonta alla grandissima.

Atalanta-Roma 4-1: voti, highlights e tabellino della gara

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 5.5, Romero 6 (46′ Palomino 5), Djimsiti 6; Hateboer 6, De Roon 6.5, Freuler 6, Gosens 7; Malinovskyi 6.5, Pessina 5.5 (46′ Ilicic 8); Zapata 7 (73′ Muriel 7). All. Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Mirante 5; Mancini 5.5, Smalling 5.5, Ibanez 5.5; Karsdorp 6, Pellegrini Lo. 6.5, Veretout 6, Spinazzola 5.5; Pedro 5.5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 6.5. All. Fonseca

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS VIDEO

Marcatori: 3′ Dzeko (R), 59′ Zapata (A), 70′ Gosens (A), 72′ Muriel (A), 85′ Ilicic (A)

Ammoniti: Pellegrini Lo. (R), Malinovskyi (A), Romero (A)