Afghanistan, esplosa autobomba a Kabul: almeno 8 i morti

Stamane si è verificato un attacco terroristico nei pressi di Kabul, capitale afghana, dove è esplosa un’autobomba: morte almeno 8 persone

Stamane, a Kabul, capitale afghana, è esplosa un’autobomba nella zona occidentale. L’esplosione ha provocato la morte di almeno 8 persone ed il ferimento di un’altra quindicina. Ad annunciare l’accaduto, il portavoce del ministro dell’Interno, Tariq Arian.

Attentato a Kabul, il ministro dell’Interno: “Nemici dell’Afghanistan”

Un altro portavoce, citato da media come l’agenzia iraniana Mehr, riferisce che l’obiettivo reale degli attentatori era il parlamentare Haji Khan Mohammad Wardak. Quest’ultimo, in auto al momento dell’esplosione, è sopravvissuto. Diverse vetture in strada hanno preso fuoco.

Al momento, l’attacco non è stato ancora rivendicato ma di recente, l’Isis ha rivelato di aver compiuto diversi attacchi nella capitale afghana. Intanto, continuano i negoziati tra il governo di Kabul ed i Talebani. Masoud Andarabi, ministro dell’Interno, ha parlato di terrorismo da parte di nemici dell’Afghanistan.

