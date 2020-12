WhatsApp, non aprite mai questo messaggio: spunta una nuova truffa

Circola una nuova truffa sull’app di messaggistica. Andiamo a vedere quale messaggio non bisogna mai aprire su WhatsApp per evitare di cadere nel tranello.

Quest anno ha segnato una svolta anche per l’app di messaggistica più famosa al mondo, WhatsApp. Infatti, specie con il primo lockdown l’applicazione si è dovuta aggiornare in più riprese, per evitare che la concorrenza spostasse il focus su altre app. Infatti gli aggiornamenti sono stati vari, sia estetici che di funzione. Dal punto di vista estetico, l’app ha aggiunto il tema nero su tutti i dispositivi, ma non solo. Tra gli accorgimenti estetici c’è anche l’aggiunta di sfondi diversi per ogni chat.

Ma come detto ci sono stati anche aggiornamenti sulle funzioni dell’app. Per compattere Zoom ed HouseParty, WhatsApp ha aggiunto Rooms che permette le videochiamate fino a 50 utenti. Mentre per contrastare Telegram, l’applicazione ha aggiunto gli sticker animati ed è pronta ad implementare anche i messaggi a tempo. Allo stesso tempo, però, sull’app di messaggistica si sono diffuse anche diverse truffe. Andiamo a vedere l’ultima truffa su WhatsApp che potrebbe ingannarvi con un solo messaggio.

WhatsApp, evitate il seguente messaggio: la truffaldina versione Gold

Con l’accrescere della sua utenza, che ad oggi conta oltre 2 miliardi di utenti, WhatsApp sta vedendo l’aumento di segnalazioni di presente truffe. Infatti i malintenzionati hanno oramai un ampio raggio di azione ed ancora oggi c’è gente che cede a presunte promozioni e buoni spesa. L’ultima truffa segnalata all’applicazione è la presunta versione Gold dell’applicazione.

Come accaduto in passato, su WhatsApp sta girando un messaggio in cui si afferma che l’app tornerà a pagamento e per sbloccare la versione Gold bisognerà pagare un piccola cifra. Inoltre successivamente il messaggio ci inviterà a confermare i dati dell’account per mantenerlo attivo.

Fortunatamente ad intervenire sulla truffa ci ha pensato la stessa applicazione del gruppo Facebook. Attraverso un comunicato, WhatsApp ha smentito l’arrivo della versione Gold, ricordando che l’applicazione rimarrà gratuita per tutti. Per il momento, quindi, non è previsto un ritorno a pagamento, per questo motivo invitiamo tutti a diffidare dai messaggi riguardanti la versione Gold, ma soprattutto consigliamo mai di non fornire a terzi i dati del vostro account.