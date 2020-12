Sanremo 2021, clamorosa indiscrezione su Anna Tatangelo ed Elodie: ecco quello che sta accadendo in vista dell’atteso appuntamento.

Cresce l’attesa per l’inizio del Festival di Sanremo 2021, in programma dal prossimo 2 al 6 marzo. La celebre kermesse musicale si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione alla conduzione: resta, infatti, da capire chi affiancherà Amadeus e in queste ore circolano due nomi a dir poco sorprendenti. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa importantissima vicenda, quando mancano poco meno di 3 mesi all’inizio del Festival.

Sanremo 2021, indiscrezione su Anna Tatangelo ed Elodie: da non credere

Secondo quanto riferito in queste ore dal settimanale ‘Vero’, una delle due conduttrici potrebbe essere Anna Tatangelo che viene dalla partecipazione ad ‘All Together Now’. Ma non sono finite qui le grandi sorprese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Secondo quanto si legge su ‘Il Messaggero’, sarebbero in rialzo anche le quotazioni di Elodie, che potrebbe affiancare proprio Amadeus e la Tatangelo. Un trio pazzesco, insomma, che potrebbe condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo: come andrà a finire?

