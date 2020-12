Ristoratori in protesta a Napoli, la situazione è particolarmente complessa nella città principale della Campania, con tanti disordini e tensioni.

Natale e Covid-19 non vanno certamente d’accordo, anzi. Sono settimane che si ripete che queste feste saranno particolarmente strane e poco festose. Infatti le autorità e i politici ritengono fondamentale non abbassare la guardia in un momento così delicato come il Natale e l’imminente Capodanno. Si rischia infatti molto, troppo, per potere permettere liberi assembramenti e interazioni. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha indetto la zona arancione e tutte le limitazioni che riteneva opportune per il caso, nella gestione della pandemia, come ha fatto da quanto tutto è cominciato, diversi mesi fa.

Ristoratori in protesta a Napoli per le nuove limitazioni – VIDEO

La situazione però ha fatto infuriare i tanti ristoratori e commercianti napoletani, che sono scesi in piazza per protestare. Di seguito la diretta video.