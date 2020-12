Parma-Juventus, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Torna in campo la Juventus che al Tardini sfiderà il Parma. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta ed in streaming gratis.

Manca pochissimo all’ultimo anticipo del sabato di Serie A, che vede protagonisti allo Stadio Tardini i padroni di casa del Parma, contro i campioni d’Italia della Juventus. Il match è valido per la tredicesima giornata del campionato, e vedrà in campo due squadre con obiettivi totalmente diversi. Da una parte i crociati, pronti a proseguire il loro campionato tranquillo con obiettivo la salvezza. Dall’altra i bianconeri che rincorrono il Milan capolista, a quattro punti di distanza.

Partiamo subito dal Parma, con gli uomini di Fabio Liverani in cerca di continuità, ma soprattutto alla ricerca di un sistema di gioco che porti a segnare più goal. Infatti i crociati hanno segnato solamente dodici goal in altrettante giornate di campionato. La compagine parmigiana, però, viene da un momento più che positivo infatti nelle ultime quattro partite ha totalizzato tre pareggi ed una vittoria, con la sconfitta che manca dal 22 novembre.

Dall’altra parte però troviamo la Juventus, anch’essa in cerca di continuità. Ad oggi i bianconeri sono ancora imbattuti, ma nonostante ciò occupano solamente la terza posizione in classifica, a causa dei sei pareggi nelle prime dodici di campioanto. Andrea Pirlo, infatti, in campionato non è riuscito a tenere il passo che ha avuto in Champions League, competizione in cui ha vinto il girone. Vedremo se al Tardini i bianconeri riusciranno ad avvicinarsi temporaneamente al Milan. Andiamo quindi a vedere dove seguire la partita.

Parma-Juventus, streaming gratis: Sky o Dazn?

Il match delle 20:45 tra Parma e Juventus verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. La piattaforma di streaming tedesca, come sempre offrirà l’ultimo match del sabato sera, con ampio pre-partita ed ultimissime da bordocampo.

Come sempre Dazn sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.

Per tutti i nuovi abbonati, sarà possibile usufruire del mese di prova gratuito offerto da Dazn. Nel mese di prova sono compresi anche tutti i match di Serie A. Basterà registrarsi con i propri dati ed il gioco è fatto. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.