Parma-Juventus 0-4: highlights, voti e tabellino della partita al ‘Tardini’ che rilancia i bianconeri in classifica

Parma-Juventus 0-4: quattro gol e tre punti, tutto quello che serviva alla Juventus, a Pirlo ma anche a Cristiano Ronaldo (che il suo marchio l’ha messo su due) per ripartire. Con le medie e anche con le piccole non sempre in questa stagione ha detto bene, ma questa è una serata diversa.



Per venti minuti il Parma ha fatto la paroita, anche più dei bianconeri scesi in campo ancora una volta con la mimetica. Pressing alto, grande corsa e poco tempo a disposizione di Bentancur e De Ligt (sempre più in versione regista) per impostare. Non a caso la prima occasione vera, dopo un abbozzo di Ramsey, è capitata sui òpiedi di Kucka, ma Buffon ha risposto subito presente.

Un lampo, ma anche l’unico ché Gervinho non è mai riuscito a mettersi veramente in moto (e nell’intervallo ha pure finito di giocare) e la Juve intuito il pericolo ha dato un paio di sgasate. Con la prima ha sbloccato il risultato, riportando al gol Kulusevski capace di trovare l’angolo giusto ma anche di scrollarsi dalle spalle la scimmia di due mesi difficili. Con la seconda invece ha riavviato quella macchina quasi perfetta che è Cristiano Ronaldo.

Lì è finito tutto anche se in realtà mancava ancora molto al fischio di chiusura. Ma è stato subito chiaro che gli emiliani, esaurita la carica agonistica avevamo anche finito tutte le loro armi. Squadra con caratteristiche precise, quella di Liverani, ma leggerina e impaurita quando non gira bene. E così anche se Buffon ha dovuto ancora un paio di volte timbare il cartellino della presenza, è stata quasi solo Juve. Ancora a segno Ronaldo, poi nel finale pure Morata che ci aveva provato spesso ma senza fortuna.

In concreto significa archiviare in fretta le ultime incertezze e pensare alla Fiorentina che arriverà mercoledì all’Allianz Stadium. Un’altra che ha disperato bisogno di punti, meglio evitare distrazioni. Ma adesso Pirlo sa che quando c’è da reagire, come è stato a Barcellona, come è stato anche in Emilia, una risposta dal suo gruppo arriva sempre.

MARCATORI: 23′ Kulusevski, 26′, 48′ Cristiano Ronaldo, 85′ Morata



PARMA (4-3-3): Sepe 6.5; Iacoponi 5.5 (60′ Busi 6), Osorio 5.5, Bruno Alves 5.5, Gagliolo 6; Sohm 5.5, Hernani 5, Kurtic 6 (85′ Brugman); Kucka 5.5 (60′ Cyprien 6), Cornelius 5 (60′ Inglese 6), Gervinho 5.5 (46′ Karamoh). All. Liverani 5

JUVENTUS (4-4-2): Buffon 6.5; Danilo 6.5, Bonucci 6 (75′ Cuadrado), De Ligt 6.5, Alex Sandro 6; Kulusevski 6, Bentancur 6.5, McKennie 7 (75′ Portanova sv), Ramsey 6.5 (68′ Bernardeschi sv); Morata 6.5, Cristiano Ronaldo 7.5 (82′ Chiesa sv). All. Pirlo 7

NOTE: amonito Danilo

