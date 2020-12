Padre si tatua la stessa macchia che ha il figlio per spingerlo a non avere vergogna, un gesto incredibile di un amorevole genitore.

Il rapporto tra padre e figlio è una delle cose più potenti che ci sono. Infatti sono davvero tanti i genitori e i figli che sono indissolubilmente legati, indivisibili da qualsiasi cosa possa accadere. Un rapporto molto potente, impossibile da battere e da rompere, che unisce le famiglie. I genitori e in particolare il padre spesso dovrebbe, almeno in situazioni che non prevedono abusi ed eccezioni rare, essere da esempio per tutti noi. E il rapporto che c’è tra un papà e un figlio americana sta facendo il giro del web. Infatti il genitore ha fatto un atto veramente incredibile per il piccino, che ha sciolto i cuori di milioni di persone in patria ma non solo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, De Luca: “Campania in zona arancione fino al 24 dicembre”

Padre si tatua la macchia del figlio per incoraggiarlo – FOTO

I protagonisti di questa storia sono Derrick Junior, un bambino, e Derrick Senior, suo padre. Il piccolo ha un problemini, che in realtà non è veramente un problema. Infatti è nato con una macchia trapezoidale sulla parte sinistra del petto, piuttosto grossa. Per questo ha paura a spogliarsi a scuola nell’ora di ginnastica o a nuotare con gli altri. Per rompere il timore del piccino, Derrick Senior si è rivolto ad un tatuatore per farsi incidere sulla pelle una macchia molto simile a quella del figlio. In questo modo ha dimostrato quanto la sua preoccupazione sia sciocca e anche una vicinanza davvero molto rara al bambino. Di seguito la foto.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Covid, triste record per l’Italia: prima nel rapporto morti per abitanti