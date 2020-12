Morto Pepe Salvaderi, fondò il noto gruppo Dik Dik

E’ morto Pepe Salvaderi, tra i fondatori del noto gruppo degli anni ’70, Dik Dik, che tra i maggiori successi annovera “Sognando California”

E’ morto Erminio “Pepe” Salvaderi, tra i fondatori del celebre gruppo Dik Dik. Proprio la band, su Facebook, ha pubblicato un messaggio in merito: “Conoscendo la tua innata ironia lo avrai fatto così senza avvertirci affinché suonassimo le tue canzoni ancora più forte, così forte da arrivare fino al cielo ed esso sarà con te ad ascoltarci. Noi non ti abbiamo perso e non ti perderemo mai perché sei e sarai sempre dentro di noi e ti promettiamo un cosa, l’ultimo lavoro, quello che hai voluto tanto non andrà perduto. Ciao fratello, amico, grande musicista, ciao Pepe ci incontreremo in tutti i nostri sogni”. L’artista si sarebbe spento a causa di complicanze dovute dal Covid-19.

I maggiori successi di Pepe Salvaderi con i Dik Dik

I Dik Dik, inizialmente chiamato Dreamers e poi ancora Squali, sono stati uno dei gruppi che ha maggiormente influito nell’ambiente rock negli anni ’70. Diversi i successi stampati nella mente dei fan e non solo, tra questi L’Isola di Wight e la cover dei Mamas & Papas, Sognando California.

Erminio Salvaderi fondò il gruppo insieme a Lallo (Giancarlo Sbriziolo) e Pietruccio (Pietro Montalbetti).