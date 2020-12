Meteo, tornano piogge e neve: arriva la nuova perturbazione

Torna a cambiare il meteo sulla penisola, con il ritorno di piogge e neve. La perturbazione inizierà a scatenarsi in alcune zone del paese.

Il weekend sarà decisivo per la penisola italiana, che vedrà il capovolgimento del meteo, con il ritorno di piogge frequenti e diffuse in varie zone del settore, ma soprattutto con il ritorno della neve. Infatti è in atto sulla nostra penisola una perturbazione atlantica che influenzerà negativamente le condizioni meteorologiche.

Durante questo sabato 19 dicembre, infatti, la perurbazione raggiungerà la Sardegna già dalle prime ore del mattino ed in seguito si espanderà sui settori centro-settentrionali della Toscana e dell’aria ionica tra Calabria e Sicilia. Inoltre il flusso di aria fredda proveniente dall’Atlantico sarà in grado di portare piogge anche in Liguria. Tante nuvole sul resto del paese, mentre invece avremos chiarite nelle aree interne di Umbria, Abruzzo e Lazio.

Mentre invece la domenica, la perturbazione sarà in grado di spostare il suo baricentro, occupando le regioni a NordOvest. Infatti durante l’ultimo giorno della settimana avremo diverse piogge su Emilia Romagna e Toscana, ma non solo. Infatti le precipitazioni resisteranno su sulle isole Maggiori e sull’aria Ionica. Andiamo quindi a vedere cosa ci aspetterà durante questa giornata di sabato.

Meteo, tornano piogge e freddo: cosa succede sulla penisola

Durante questo sabato vedremo l’avanzare della perturbazione atlantica che determina un peggioramento su diverse zone del nostro paese. Infatti il meteo tornerà ad essere caratterizzato da piogge e temperature in diminuzione. Però la perturbazione farà fatica a raggiungere le regioni ad Est visto che sarà ostacolata dall’anticiclone. Andiamo quindi a vedere come si evolverà il meteo sull’Italia, analizzando la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia la giornata si aprirà con tantissima nuvolosità su Val Padana e Liguria. Proprio sulla regione ligure vedremo l’avanzare delle piogge durante questo sabato ed in giornata potranno estendersi fino al Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Così si andrà a creare un quadro meteo articolato, dove avremo cieli sereni solamente a NordEst. Le temperature resteranno stazionare con massime dagli 8 ai 12 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia le piogge inizieranno a colpire su Sardegna e Toscana già dalle prime ore del mattino. Infatti le due regioni saranno raggiunte dalla perturbazione provocata dal vortice atlantico. In giornata, invece, avremo un cielo nuvoloso sulle Marche, mentre altrove avremo un meteo asciutto. Le temperature qui saranno in aumento, con massime tra i 12 ed i 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una giornata caratterizzata da irregolarità nuvolose sulla Sicilia, che ben presto porteranno piogge e rovesci. Disturbi piovosi anche sulla Calabria ionica, mentre altrove il meteo risulterà maggiormente asciutto. Le temperature anche qui saranno stabili, con massime che andranno dai 14 ai 18 gradi.