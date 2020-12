Dopo il Decreto Natale emanato ieri, in queste ore le vie dello shopping nelle principali città italiane sono super affollate

È iniziato l’ultimo weekend prima di Natale e le principali vie dello shopping in tutta Italia sono super affollate. Dopo che ieri il premier Conte ha illustrato il nuovo Decreto Legge – in vigore dal 24 dicembre – è corsa agli ultimi regali. Come fosse un normale sabato pre natalizio, a Milano la situazione sta degenerando.

In Corso Buenos Aires si cammina a passo d’uomo sui marciapiedi, così come il traffico che appare parecchio congestionato. Situazione simile anche in corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dal Duomo. Migliaia di persone alla ricerca del regalo perfetto, nonostante le misure anti Covid siano ancora in vigore e l’emergenza stia continuando a far registrare numeri molto pesanti.

Decreto Natale, situazione simile anche a Napoli

Anche a Napoli la situazione non è troppo diversa da Milano. Le principali vie dello shopping sono piene di persone, con una folla alla ricerca degli ultimi regali prima delle chiusure previste dal Decreto Natale. Nel capoluogo campano, moltissimi i cittadini in giro tra via Toledo, piazza dei Martiri e il lungomare, ma non solo. Anche per le viuzze del centro storico ci sono centinaia di persone, per un’ultima passeggiata prima delle festività natalizie. Diverse le file formatesi davanti agli ingressi dei negozi, scaglionati a causa delle limitazioni anti Covid.

Molti di loro – riporta Sky TG24 – hanno spiegato come stiano sfruttando l’ultimo sabato pre-natalizio “libero”, prima che la zona rossa torni in vigore per i giorni di Natale e Capodanno.