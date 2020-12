Calciomercato Milan, mani su una stella della Premier: l’ipotesi

Calciomercato Milan. Rossoneri pronti a rinforzare il proprio reparto per la scalata scudetto, un sogno arriva dalla Premier League

Inutile negarlo: il Milan sta andando oltre ogni aspettativa. A partire dalla ripresa dopo lo stop per Covid-19, la squadra rossonera è diventata un rullo compressore che non ha alcuna pietà degli avversari. Un’alchimia perfetta società-allenatore-squadra ha permesso di non perdere neppure una sola partita, finora, nella stagione 2020/21.

Tuttavia la concorrenza c’è ed è pressante: Inter ad un solo punto, Juventus e Roma a tre punti, bisogna tenere una linea dura e la massima concentrazione. È risaputo che le sessioni di mercato portano un po’ di sbandamento tra i giocatori, specialmente in caso di conti in sospeso, rinnovi incerti e la società rossonera dovrà essere impeccabile sotto questo punto di vista. C’è un altro problema: il leader, Ibrahimovic, si è infortunato nuovamente, quindi il Milan deve ricorrere ai ripari.

Calciomercato Milan, spunta Giroud nella lista dei desideri

Con Ibrahimovic ko, il Milan deve necessariamente trovare una punta di peso che possa dare il suo supporto alla squadra. Perché non Oliver Giroud? Il talento francese, classe ’86, è attualmente in forza al Chelsea dove ha disputato 8 gare e realizzato 2 reti. Con un contratto in scadenza a giugno, potrebbe essere la soluzione ideale per i rossoneri.

Come una doccia gelata l’infortunio di Zlatan, l’area tecnica rossonera – stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – potrebbe valutare Giroud come uomo ideale da poter ingaggiare per il ruolo. Qual è il problema allora? La forte concorrenza. Innanzitutto il francese sta bene con il Chelsea, quindi non è neppure escluso un rinnovo, ma Antonio Conte lo vorrebbe all’Inter più di ogni altra cosa.