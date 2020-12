WhatsApp, come ascoltare note audio senza aprire la chat: il nuovo trucco

Su WhatsApp è possibile ascoltare le note audio senza aprire la chat. Andiamo quindi a scoprire il nuovo trucco sull’app di messagistica.

Tra le app più sviluppate durante questo anno troviamo senza ombra di dubbio WhatsApp, con gli sviluppatori che hanno investito pare delle loro forze sulle note audio. Infatti l’app del gruppo Facebook ha implementato diversi aggiornamenti come Rooms, in grado di organizzare le videochiamate con ben 50 utenti, oppure i vari accorgimenti estetici come tema nero o diversi sfondi per ogni chat.

Il nuovo aggiornamenteo, invece, riguarderà le note vocali, uno strumento che ogni anno ha sempre più successo. Infatti stando ai dati dell’applicazione sono sempre di più le persone che preferiscono mandare note audio piuttosto che scrivere messaggi, visto che il tutto rende lo scambio di messaggi più pratici. Ad oggi sarà possibile ascoltare le note audio senza aprire le chat, andiamo a scoprire il nuovo trucco su WhatsApp con la funzione implementata nelle ultime settimane.

WhatsApp, ascoltare note audio senza aprire le chat: ecco come

A causa dell’incremento di popolarità da parte della funzione audio, WhatsApp ha deciso di implementare l’ascolto delle note audio senza aprire la chat, proprio come accade per i messaggi scritti. Così l’app del gruppo Facebook è intervenuto per modificare le impostazioni delle notifiche. Così l’ascolto delle note audio può avvenire direttamente tra le notifiche che appariranno sullo smartphone.

Quando un utente ci invierà un audio, infatti, apparirà la notifica con affianco il tasto “play” per ascoltare la registrazione. Il tutto per riprodurre quello che appare nella chat quando la apriamo. Grazie a questo strumento potremo ascoltare gli audio in tutta riservatezza. il nuovo aggiornamento dell’app è già disponibile su iPhone oltre che sugli ultimi smartphone Android.