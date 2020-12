Il match tra Juventus e Napoli, che è stato assegnato con una vittoria a tavolino a favore dei bianconeri potrebbe, potrebbe andare incontro a una svolta clamorosa.

Nella giornata di martedì il Coni discuterà del ricorso effettuato dal Napoli contro la vittoria a tavolino assegnata alla Juventus. Alla mezzanotte di ieri scadevano i termini per depositare le documentazioni del ricorso e il club azzurro lo ha fatto. A non inviare le memorie è stata la Federcalcio e, a causa di questa mancanza, non potrà portare al momento del dibattito elementi documentali.

Però la Federcalcio, anche se priva di documentazione, potrà parlare dinanzi ai giudici del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e commentare gli atti noti inviati in precedenza, ossia la conferma della sconfitta del Napoli a tavolino per 3-0.

Ricorso Juventus-Napoli, possibile svolta clamorosa: i dettagli

La Federcalcio è sicura di ottenere la conferma del 3-0 a tavolino a favore della Juventus, ma gli azzurri sono fiduciosi e sperano di ribaltare l’esito della Corte d’Appello. Al momento già si inizia a parlare di un possibile recupero della gara e si discute su una data. La prima avanzata è stata il 13 gennaio, ma subito bocciata in quanto quel giorno si giocherà il match di Coppa Italia.

La data è relativa, al momento per il club azzurro la precedenza resta ribaltare la sentenza e avere la possibilità di scendere in campo con i bianconeri e giocarsi le proprie carte per portare a casa punti fondamentali che potrebbero cambiare anche il posizionamento in classifica dei due club.