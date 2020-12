Pamela Prati, la posizione audace mostra tutto dal basso – FOTO

Pamela Prati infiamma il web: ecco lo scatto bollente. La foto mozzafiato incanta i suoi fans e non solo: “Ma sembri una 20enne”. Così l’ex attrice ha deliziato gli utenti Instagram.

62 anni e non sentirli: questa volta è Pamela Prati a infiammare il web con una foto davvero a limite. La show-girl di Ozieri, infatti, ha spiazzato gli utenti Instagram con una posa super osé che ha fatto sobbalzare in tanti dalla sedia. “Su un tacco 12 vedo meglio”, scrive ironicamente la donna mostrandosi poi piegata con uno stacco di gambe non indifferente e soprattutto tutto il resto che si può intravedere.

Pamela Prati e la posa bollente su Instagram

“Sensualissima, altro che le ventenni”, commentano in tanti. Ed effettivamente l’istantanea sembra davvero quella di una giovanissima qualsiasi come se ne trovano in tante sul noto social fotografico. Invece è proprio lei, l’ex attrice sarda che mostra fiera il proprio corpo invecchiato appena nei dettagli.

Prati che oggi è stata molto attiva su Instagram anche sul fronte storie, dove ha condiviso svariati contenuti. La donna ha prima pubblicato un meraviglioso mazzo di fiori avuto in regalo da un marchio, poi uno splendido abito dello stesso che anche ha incantato i fans. Infine si è poi dedicata a una piacevole passeggiata a Roma probabilmente per gli ultimissimi regali natalizi.

