Nuovo DPCM in arrivo, spunta già la prima bozza di quello che stasera dovrebbe essere il prossimo provvedimento varato dal governo.

L’Italia si avvicina al Natale, ma sembra proprio che non sarà un Natale come gli altri. Una cosa che era facilmente preventivabile, infatti il Paese sta ancora viaggiando in un momento di estrema difficoltà. La situazione è complicata, complicatissima, e certamente non è il momento di abbassare la guardia ora che la situazione è delicata. Infatti presto ci sarà un periodo di vacanza, di feste. Da vivere però quanto più soli possibile, con il proprio nucleo di familiari. Bisogna assolutamente impedire che la situazione peggiori in queste settimane. Il Paese potrebbe presto dover affrontare il picco dell’influenza a gennaio, oltre che dover riprendere la maggioranza delle attività e delle pratiche della vita “normale”, quella prima del Covid-19.

Nuovo DPCM, spunta la bozza: Italia rossa e arancione in alternanza

Stasera un nuovo DPCM dovrebbe dettare i dettagli e le informazioni necessarie per comprendere che tipo di Natale e di Capodanno sarà per tutti gli italiani. Secondo le ultime notizie sulla bozza, riportate da ANSA, l’Italia si alternerà tra rossa e arancione.

Tra il 24 dicembre e il 6 gennaio 2021 sarà sempre alta la guardia. 28, 29 e 30 dicembre, nonché il 4 gennaio, dovrebbe essere varata la zona arancione. Nei giorni natalizi e a Capodanno zona rossa. Ma tutto deve essere confermato stasera con il DPCM di Conte.