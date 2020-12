Morto Jeremy Bulloch a 75 anni: era il Boba Fett di Star Wars

Si è spento all’età di 75 anni Jeremy Bulloch. L’attore è morto per le complicazioni del morbo di Parkinson da cui era affetto.

Si è spento questa mattina Jeremy Bulloch, attore britannico morto dopo che si erano complicate le condizioni del suo morbo di Parkinson. Una notizia più che spiacevole, specialmente per gli amanti di Star Wars. Infatti Bulloch ricopriva il ruolo di ruolo di Boba Fett nella famosa saga di Guerre Stellari, precisamente nel capitolo “L’impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi“. L’uomo si è spento a 75 anni nell’ospedale di Tooting, a Londra.

Questa è la seconda scomparsa nello spazio di pochissimo tempo per un attore che ha partecipato ad una delle saghe più famose al mondo. Infatti solamente poche settimane fa, la saga ha pianto la scomparsa di David Prowse, che ha interpretato uno dei personaggi più iconici della saga, Darth Vader. Andiamo quindi a ripercorre la carriera di Bulloch durante i suoi 75 anni di vita.

Morto Jeremy Bulloch: la carriera dell’attore di Guerre Stellari

Jeremy Bulloch nacque a Market Harborough, nel Leicestershire il 16 febbraio del 1945, e la sua carriera da attore inizia proprio da bambino. Una carriera ricca di film di grande spessore quella di Bulloch che è apparso in Maria Stuarda, regina di Scozia, Il mistero della signora scomparsa e ben tre film della saga James Bond – Agente 007. Infatti i tre capitoli in cui ha partecipato il britannico sono La spia che mi amava, Solo per i tuoi occhi e Octopussy – Operazione piovra, tutti con Roger Moore.

Tra le serie tv di successo in cui ha partecipato troviamo Doctor Who, un Robin Hood degli anni 80, Starhyke. Inoltre l’attore è apparso anche in un episodio della famosa serie Law & Order: UK. Dopo la sua scomparsa lascia i tre figli ed i 10 nipoti, oltre che la moglie Maureen, con cui viveva a Londra. Ma Bulloch era anche un grande amante dell’Italia, infatti possedeva una casa in Toscana, dove trascorreva le vacanze estive.

Il suo ruolo più importante, come possiamo immaginare, fu quello di Boba Fett nella saga di Star Wars. Boba Fett era un cacciatore di taglia con il mandato di catturare Han Solo, sopravvissuto alla morte per “digestione” tra le fauci del mostruoso Sarlacc. Nonostante sia uno dei personaggi più amati della saga, Boba Fett non mostra mai il suo volto. Il suo personaggio è ancora interpretato nella serie di Disney+, “The Mandalorian“, dall’attore Temuera Morrison.