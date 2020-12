Ibrahimovic, maxi tegola in casa Milan: lo svedese si ferma di nuovo. Bruttissime notizie per Stefano Pioli e il mondo rossonero. Ecco i tempi di recupero.

Nuovo infortunio per Zlatan Ibrahimovic: terribile ultim’ora da Milanello. Proprio ora che il rientro sembrava ormai sempre più vicino, con chance anche per questo finale di 2020, ecco che giunge un nuovo problema per il fuoriclasse scandinavo di 39 anni. E anche piuttosto serio, stando a quanto giunge dal centro sportivo rossonero.

Ibrahimovic, nuovo infortunio: la situazione

Come infatti riportano i colleghi di SkySport, Ibra ha avvertito un dolore al polpaccio sinistro durante la seduta pomeridiana. Malessere che ha successivamente evidenziato una soffusione emorragica del contesto del muscolo soleo. Dunque 2020 praticamente finito per il leader milanista, una pessima notizia per Stefano Pioli in un momento già delicato dopo il 2-2 di Genova in quest’ultimo turno infrasettimanale.

Potrebbe interessarti anche —-> Ricorso Juventus-Napoli, possibile svolta clamorosa: i dettagli

Un nuovo esame di controllo – riferisce l’emittente – verrà effettuato non prima di dieci giorni. Nel frattempo Ibrahimovic salterà di certo le partite contro Sassuolo e Lazio. Il match contro i neroverdi è in programma domenica alle 15.00 al Mapei Stadium, mentre la gara contro i biancocelesti – ultima dell’anno – è fissata per il 23 dicembre.

Ma Ibrahimovic è a rischio anche per i primi impegni del nuovo anno, ovvero la gara contro il Benevento del 3 gennaio e quella contro la Juventus nel giorno dell’Epifania. Un bruttissimo regalo sotto all’albero per il mondo milanista.

Leggi anche —-> Calciomercato Inter, blitz di Marotta: beffate Juventus e Milan