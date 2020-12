Meteo, nuova perturbazione in arrivo: tornano pioggia e neve

Nuovo stravolgimento meteo sulla penisola, con l’arrivo di una nuova perturbazione. Sull’Italia torneranno pioggia e neve grazie al nuovo ciclone.

Sarà un ultimo giorno di bel tempo questo venerdì, con il meteo che verrà ben presto guastato da una nuova perturbazione. Infatti nel weekend arriverà un nuovo ciclone atlantico, in grado di riportare sull’Italia pioggia e maltempo sui diversi angoli del paese. Ma come detto il cambio di rotta dal punto di vista meteorologico arriverà solamente da sabato, e durante questo venerdì avremo ancora tanta stabilità e poche precipitazioni.

Come detto da sabato 19 novembre si avrà un vero e proprio cambio di rotta, con piogge che si estenderanno da nord a sud. Durante questo venerdì, quindi, avremo un’altra giornata cauta dal punto di vista meteo, con le piogge che bagneranno solamente la Liguria. Altrove invece avremo sole e poche nuvole, con le piogge che potrebbero estendersi in serata su Emilia Romagna ed in Sicilia. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante la giornata odierna sulla penisola.

Meteo, ancora stabilità prima della perturbazione: prime piogge su Liguria ed Emilia Romagna

Questo venerdì, quindi avremo, un’ultima giornata di stabilità sul paese con bel tempo e poche ubi. Ovviamente, siamo in vista di un cambiamento e per questo motivo sulla penisola avremo già le prime piogge durante la giornata di venerdì. Mancheranno sulle aree centrali e meridionali della penisola, ma al Nord inizieranno a spuntare i primi rovesci su Liguria ed Emilia Romagna. Andiamo quindi a vedere come cambierà il meteo durante la giornata odierna.

Sulle regioni del Nord Italia durante questo venerdì avremo le prime piogge su Liguria e parte dell’Emilia, con vaste nuvolosità su tutta la Val Padana. Mentre invece il sole splenderà su Alpi e Triveneto. La giornata migliorerà nel Nordest del Paese, con tanto sole e ciele maggiormente sereni. Le temeperature rimarranno stabili, con massime che andranno dai 9 agli 11 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo nubi su gran parte del settore. Durante la giornata odierna avremo nubi e qualche piovasco pronti a caratterizzare la giornata su Toscana e Sardegna. Mentre invece la giornata sarà migliore su Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, con cieli prevalentemente sereni e soleggiati. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime dai 9 ai 13 gradi.

Infine sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata caratterizzata dal cielo sereno e poco nuvoloso. Solamente sulle aree ioniche avremo maggiore nuvolosità, con qualche pioggia che apparirà sulla Sicilia Orientale in serata. Le temperature anche qui rimarranno stazionarie, con massime che oscilleranno tra i 14 ed i 18 gradi.