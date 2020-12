Instagram down, ancora problemi sul social: la situazione. Disservizi che riguardano l’aggiornamento dei Feed su iOs e altro ancora su Android

Ancora problemi per Instagram in quella che può essere definita la settimana nera del web. Dopo i disservizi su Google e Telegram, adesso è arrivato il momento della piattaforma preferita dai teenager. Nelle ultime ore ne stanno parlando tutti anche su Twitter, confermando gli intoppi che riguardano l’app. Se per quanto riguarda l’uso sul Pc le cose procedono normalmente, i guai si registrano sullo smartphone. Sia per chi possiede Apple, con il sistema iOS, sia per chi usa Android, Instagram è down.

I problemi principali di IG riguardano a quanto sembra principalmente le grandi città. Per il momento non sono arrivate note ufficiali per spiegarne la provenienza e i dettagli specifici.

Instagram down, ancora problemi sul social: mancato aggiornamento dei Feed e impossibilità a scrollare

Gli users che utilizzano il sistema operativo iOS, hanno lamentato problemi nell’aggiornamento dei Feed su Instagram. Diverso invece il disservizio per tutti coloro che hanno Android, costretti a non poter “scrollare” verso il basso. Homepage che rimane “impallata” e impedisce di aggiornare i post.

Dopo aver riscontrato le prime avvisaglie, diversi utenti hanno iniziato ad aprire un trend topic anche su Twitter, condividendo le proprie impressioni.

Continui crash e chiusura forzata dell’app che ha mandato in paranoia molti teen che vivono praticamente incollati sul social più glamour. Alcuni provocando hanno paragonato Instagram a Twitter, sottolineando come quest’ultimo non sia mai andato “down”, rimanendo sempre impeccabile. C’è chi addirittura se l’è presa con Mark Zuckerberg, proprietario dal 2012 della “Big I“.

#instagramdown è dire poco…ho dovuto disinstallare l’app perché oltre ad andare in crash appena aperta, mi consumava la batteria in background… — Giulia 9¾ ⚯͛ (@GiuliaS_92) December 18, 2020

Ma anche a voi escono i bug su Instagram?#instagram #instagramdown — 𝓢𝓪𝓿𝓮𝓻𝓲𝓸 (@Saverio_FSG) December 18, 2020