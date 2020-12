Giulia De Lellis e Guendalina Tavassi, svelati i loro guadagni: che cifre per due dei volti femminili più desiderati nel nostro paese.

Sono due tra i volti femminili più attraenti e desiderati della televisione italiana e anche i loro guadagni non sono per nulla irrilevanti. I personaggi in questione sono Giulia De Lellis e Guendalina Tavassi, che continuano a riscuotere un enorme successo su Instagram e non solo. La 24enne romana è nota anche per aver scritto recentemente il libro ‘Le corna stanno bene su tutto’, mentre l’ex concorrente del Grande Fratello è stata recentemente vittima di un attacco hacker. Ora vantano rispettivamente 4,9 e 1,1 milioni di follower su Instagram e il loro successo è in costante ascesa.

De Lellis e Tavassi, svelati i loro guadagni

Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Very Inutil People’, una ragazza avrebbe deciso di mettersi in contatto con gli agenti delle due ragazze per far decollare il proprio brand e rivelato successivamente i guadagni delle due donne. Giulia De Lellis incasserebbe la bellezza di 10mila euro per un post o per 3 Stories di fila, mentre Guendalina Tavassi si accontenterebbe di appena 2mila euro per la singola Storia. Cifre davvero importanti per i due personaggi televisivi, che vi mostriamo in qualche foto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)