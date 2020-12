GF VIP, carezze e coccole tra Salemi e Pretelli: Gregoraci furiosa – VIDEO

GF Vip che si infiamma ancora di più: la nuova coppia che scoppia sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma la Gregoraci non ci sta

Iniziato a settembre, con termine fissato per marzo, il GF Vip regala solo gioie e tanto trash. Questa volta è il turno del triangolo Salemi-Pretelli-Gregoraci, ma facciamo un passo indietro. Pierpaolo Pretelli è l’ex velino di Striscia La Notizia che, appena entrato nella casa più spiata d’Italia, ha avuto un serio flirt con Elisabetta Gregoraci, ormai divorziata da tempo.

Questo flirt ha anche scatenato le ire dell’ex marito, Briatore, che da casa la guardava insieme al figlio, Nathan Falco. Quando era in casa, però, la Gregoraci aveva già avuto qualche scontro poco piacevole con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché ex di Francesco Monte.

GF Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli troppo vicini per i gusti della Gregoraci

C'è un altra cosa che si fa quando ci si piace, si cerca ogni pretesto per toccarsi 😏#prelemi pic.twitter.com/gRe9mhnrYZ — VipsAddicted (@LeePee34264799) December 17, 2020

Elisabetta Gregoraci non ha fatto in tempo ad uscire dalla casa e lasciarsi alle spalle il flirt con Pierpaolo Pretelli che, l’ex velino ha subito messo i tentacoli sull’ex di Francesco Monte, Giulia Salemi. Negli ultimi giorni, i due sono stati molto vicini a tal punto da far partire una ship (termine utilizzato dalla generazione Z per indicare il supporto affinché una coppia diventi tale, ndr) sui social #PRELEMI.

se solo pier capisse che l'interesse per giuli aumenta e iniziasse a dare certezze lei sono certa che nonostante le paure alla fine si lascerebbe andare…quanto sta bene nei suoi abbracci si vede dagli occhi..#PRELEMI pic.twitter.com/DBPfkRDAGZ — sere24 (@24sere) December 18, 2020

Se la Gregoraci ha portato caos, quando era all’interno della casa, per questa strana simpatia, figurarsi cosa sta succedendo nella sua dimora. In trepidante attesa tutti i fan del programma di una risposta della showgirl calabrese. Pierpaolo ha già detto addio alla Gregoraci e si prepara per il primo bacio alla Salemi?