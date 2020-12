Elisabetta Canalis manda in tilt il web. La bellissima ex velina pubblica uno scatto in black davanti al camino mandando in delirio i fan.

Elisabetta Canalis ha deciso di regalare ai suoi quasi 3 milioni di followers uno scatto sensazionale, che ha lasciato molti senza fiato. La bellissima showgirl nativa di Sassari, sponsorizzando un prodotto della collezione intimissimi si è resa protagonista di una foto che è riuscita ad ottenere un successone.

Elisabetta Canalis in black davanti al camino: web in fiamme – FOTO

La moglie di Brian Perri, chirurgo italoamericano, e mamma di Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015 a Los Angeles, indossando un completino intimo nero prodotto dall’azienda intimissimi, si è lasciata catturare dall’obiettivo fotografico in tutta la sua bellezza e sensualità.

Il completino intimo è piaciuto un sacco non solo al pubblico maschile, ma anche alle tante donne che seguono l’ex Velina. Sicuramente molte di loro si auto regaleranno questo prodotto per Natale.