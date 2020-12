Diletta Leotta sorseggia il caffè, ma guardano tutti da un’altra parte – FOTO

Diletta Leotta sorseggia il caffè, ma guardano tutti da un’altra parte: spettacolare la Foto pubblicata poco fa dalla conduttrice tv. La siciliana è stupenda e il suo fascino rimane davvero inconfondibile.

Diletta Leotta è tornata. La spettacolare conduttrice di DAZN, infatti, ha da poco pubblicato uno scatto che sta letteralmente infiammando i suoi fan e tutto il popolo maschile di Instagram. Nella Foto in questione si vede la bellissima catanese rilassarsi mentre sorseggia un delizioso caffè, ma l’attenzione dei suoi fan è tutta rivolta altrove e su un altro dettaglio. Diletta indossa un abito particolarmente intrigante e la scollatura lascia poco spazio all’immaginazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta sorseggia il caffè, quel dettaglio infiamma il web

Diletta Leotta, dunque, dimostra per l’ennesima volta di essere a dir poco incantevole e di avere un fascino senza eguali in circolazione. Non si sono fatti attendere i complimenti da parte dei suoi tantissimi follower, che in questi minuti stanno inondando la sua pagina Instagram con like e altro. Non è la prima volta che accade questo e di sicuro non sarà nemmeno l’ultima. Ecco la Foto pubblicata pochissimi istanti fa da Diletta Leotta sulla propria pagina Instagram:

