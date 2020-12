Calciomercato Milan, almeno un big in difesa a gennaio: la lista di Maldini. Il club rossonero sta cercando di piazzare un grande colpo per puntare allo scudetto già quest’anno

Il Milan è riuscito a salvarsi anche in quel di Genova, dove grazia a Kalulu ha strappato un 2-2 in extremis. Un punto che consente al “Diavolo” di rimanere in testa alla classifica con un minimo margine sull’Inter. I rossoneri sono ancora imbattuti in questo campionato e stanno coltivando la speranza di poter arrivare fino in fondo. L’obiettivo prefissato da Elliott è il quarto posto, con il ritorno in Champions League dopo diverse stagioni. Ibra ha dichiarato più volte che il sogno scudetto è percorribile e bisogna coltivarlo con cura. Maldini e Massara stanno cercando quindi di accontentare Pioli con alcuni rinforzi in vista del mercato di gennaio. Dei ritocchi alla rosa per alzare ulteriormente il livello qualitativo e competere con Inter e Juventus alla pari. Dei vari reparti, quello che senza dubbio appare leggermente corto è la difesa. I centrali affidabili sono solamente due, Romagnoli e Kjaer e proprio l’assenza di quest’ultimo ha mostrato la carenza di alternative. Gabbia è ancora acerbo, mentre Duarte e Musacchio non sono all’altezza. Kalulu sta giocando fuori ruolo e non può offrire ampie garanzie. Urge quindi correre ai ripari.

Calciomercato Milan, almeno un big in difesa a gennaio: il sogno resta Sergio Ramos

Paolo Maldini e Ricky Massara hanno già una lista ristretta di nomi per offrire un difensore a Pioli a gennaio. I tre attenzionati sono Matteo Lovato del Verona, Mohamed Simakan del Strasburgo e Ozan Kabak dello Schalke 04.Un tris di giovani molto promettenti e con spiccate doti fisiche e tecniche. Profili adeguati alle linee guida dettate da Gazidis, per mantenere sotto controllo i costi e costruire una rosa di prospettiva. C’è però un sogno che sta prendendo corpo nelle ultime settimane. Prendere un nome altisonante per cercare di fare all-in e andare a dama in questa stagione. Un’occasione irripetibile che andrebbe cavalcata a pieno. Per fare questo il sogno sarebbe quello di prendere Sergio Ramos, vecchio pallino anche ai tempi di Galliani. Il capitano del Real Madrid è a fine ciclo nella capitale spagnola e non disdegnerebbe un trasferimento in Italia. I rapporti tra i due club sono ottimi, come confermato dall’operazione Theo Hernandez. Il costo del cartellino non dovrebbe essere esorbitante mentre per l’ingaggio servirebbe uno sforzo. Un tentativo di sicuro verrà fatto, con la possibilità in caso di rifiuto delle “Merengues” di spostare tutto a giugno.