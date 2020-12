Blocco di cemento crolla da palazzo: donna in gravi condizioni

Blocco di cemento crolla da palazzo e colpisce in pieno una donna: dinamica choc nel cuneese. Ecco quanto accaduto questa mattina in città.

Colpita in pieno da un grosso blocco di cemento caduto da un cornicione: terribile incidente quest’oggi a Cuneo. Ad avere la peggio è stata una donna di 46 anni attualmente ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Santa Croce. La signora stava semplicemente accompagnando la figlia a scuola quando è precipitato un masso pietra e ferro da chilogrammi che ha colpito in pieno volto e petto la sfortunata protagonista.

Tuttavia, fortunatamente, è rimasta illesa la figlioletta al suo fianco. Il tutto – per chi conosce la città – è successo in via Giacosa all’angolo con via Medaglie d’oro. La caduta è avvenuta da un palazzo di cinque piani, il che ha amplificato ancor di più il terribile impatto. La donna abita a pochi metri dal luogo dell’incidente, una strada che percorre ogni singola mattina per accompagnare appunto la figlia a scuola.

A chiamare il 118 sono stato i residenti del palazzo dopo le urla della bambina. Tuttavia, miracolosamente, la donna non ha perso conoscenza ma la perdita di sangue è stata abbondante. Forte e inevitabile anche lo stato di disorientamento anche al momento dei soccorsi. E’ stata poi la stessa piccola a telefonare il papà col suo cellulare e avvisare di quanto accaduto. Nel frattempo il palazzo è stato messo in sicurezza da una ditta specializzata al fine di evitare nuovi crolli.