Belen Rodriguez l’ha rifatto ancora: il web insorge – VIDEO

Non è la prima volta ed i fan lo sanno bene, non gli sfugge nulla di quello che fa la showgirl Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è sempre al centro dell’attenzione. La showgirl argentina, dal mese di maggio non vive un attimo separata dai riflettori, prima l’addio a Stefano De Martino, poi Gianmaria Antinolfi ed adesso Antonio Spinalbanese, suo fidanzato ed hairstylist. La coppia vive momenti felici insieme, tant’è che spesso si riprendono in scene di vita quotidiana.

Sotto questo punto di vista, Instagram è un’arma a doppio taglio: se da un lato si è sempre in contatto con i fan, dall’altro ci sono quelli pronti a giudicare. Belen Rodriguez è spesso bersaglio di critiche, tra l’educazione del figlio Santiago e suoi gesti che non piacciono quasi a nessuno.

Belen Rodriguez l’ha rifatto ed il web insorge contro di lei

C’è una cosa in particolare che i fan di Belen hanno notato dalla sua relazione con Antonio Spinalbese e che non piace affatto. Anche questa volta, in questo video, Belen inquadra prima il fidanzato, hairstylist milanese e poi poggia le gambe sul cruscotto. Un gesto di poca grazia che in tante hanno criticato.

Sono mesi che i fan che la seguono, quasi 10 milioni, le ripetono che è un gesto grezzo e di cattivo gusto quello di poggiare i piedi sul cruscotto. Di tutta risposta la showgirl argentina se ne frega a continua a postare le Instastories in tutta scioltezza.