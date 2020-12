The Best Fifa Awards 2020: a Zurigo sono stati premiati tutti i vincitori dell’edizione 2020. Scoprite chi è stato scelto e perché

Serata di sorrisi e di premi a Zurigo anche se per il calcio è stato un anno particolare. Ma in assenza del Pallone d’Oro, ci ha pemsato la Federazione consegnando ‘The Best Fifa‘ che hanno celebrato alcune delle eccellenze nel 2020. Il miglior calciatore, l’allenatore e la squadra dell’anno, il gol dell’anno oltre ad un premio speciale vinto da un giovane atleta italiano.

In lizza per il premio di miglior calciatore dell’anno 2020 erano in tre. Robert Lewandowski, l’attaccante èpolacco che ha trascinato il Bayern Monaco in Champions League, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Prima della premizione il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha voluto ricordare chi ci ha lasciato di recente, Diego Maradona e Paolo Rossi: “Sono due leggende del calcio che, con le loro gesta, hanno fatto si che tante persone si innamorassero del calcio. Un grande abbraccio alle loro famiglie”.

Poi la consegna del premio, vinto da un sorridente Lewandowski. Più in generale il Bayern Monaco e il calcio tedesco hanno fatto razzia di premi. Il miglior portiere è Maniel Neuer, il miglior allenatore è Jurgen Klopp del Liverpoool e il Bayern Monaco dopo la Champions diventa anche la squadra dell’anno.

The Best Fifa Awards 2020: nei premi c’è anche un po’ d’Italia

Jurgen Klopp, al secondo premio consecutivo ha superato il connazionale Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco) e l’argentino Marcelo Bielsa del Leeds United. Neuer del Bayern Monaco invece ha preceduto Alisson Becker del Liverpool e Jan Oblak dell’Atletico Madrid. Il Puskas Awards per il milfior gol realizzato dal sudcoreano Son, attaccante del Totenham, in Tottenham-Burnley del 7 dicembre 2019.

E ancora, la miglior calciatrice del 2020 è Lucy Bronze, difensore tornata al Manchester City dopo tre anni in cui ha vinto tutto a Lione. La miglior allenatrice del 2020 è Sarina Wiegman (c.t. dell’Olanda qualificata agli Europei con 8 vittorie su 8). Il miglior portiere donna è Sarah Bouhaddi del Lione, cinque Champions League di fila.

Ma c’è anche un po’ d’Italia: il The Best Fifa Award per il fair-play è andato al 17enne ligure Mattia Agnese. Lo scorso 25 gennaio, durante la partita fra Cairese e Ospedaletti, salvò la vita a un avversario. Dopo uno scontro in campo, lo vide cadere a terra perdendo i sensi e gli ha prestato i primi soccorsi.

Infine è stata anche comunicata la squadra ideale dell’anno, sia al maschile che al femminile. Nessun italiano e il solo Cristiano Ronaldo in arrivo dalla Serie A.

L’11 MASCHILE DEL 2020: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Davies, Kimmich, De Bruyne, Thiago Alcantara, Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski.

L’11 FEMMINILE DEL 2020: Christiane Endler, Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Delphine Cascarino, Barbara Bonansea, Veronica Boquete, Megan Rapinoe, Pernille Harder, Vivianne Miedema, Tobin Heath.