Terremoto Milano, scossa di magnitudo 3.8: le ultime

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 si è registrata a Milano alle ore 16:59: le ultime su quanto accaduto

Una scossa di magnitudo 3.8 si è registrata, secondo quanto riferito dall’INGV, alle 16:59 ad un chilometro da Trezzano sul Naviglio, a Milano. Le coordinate geografiche sono (lat, lon) 45.43, 9.07 ed il sisma è avvenuto ad una profondità di 8 km.

Terremoto Milano, nessun danno rilevante

Non ci sarebbero stati danni a persone o abitazioni, ma alcuni cittadini fanno sapere di aver avuto paura anche per la caduta di oggetti come mensole e scaffali. Ulteriori aggiornamenti si avranno nelle prossime ore.