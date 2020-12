Il premier spagnolo Pedro Sanchez è finito in isolamento dopo aver avuto contatti recenti con Emmanuel Macron, presidente francese

Il premier spagnolo Pedro Sanchez è finito in isolamento dopo essere stato in contatto con il collega francese Emmanuel Macron. Quest’ultimo, infatti, secondo quanto reso noto dall’Eliseo, “il Presidente della Repubblica è risultato positivo al Covid-19 oggi”. Il tampone sarebbe stato eseguito dopo le comparsa dei primi sintomi.

Macron positivo, chi altro finisce in isolamento

A causa della positività di Macron, sono finiti in isolamento anche il primo ministro francese Jean Castex. Anche la moglie del premier, Brigitte Macron, è costretta ad auto-isolarsi. Secondo quanto riferisce Le Parisien, il presidente dell’Assemblea Nazionale, Richard Ferrand, è in quarantena per i recenti contatti con Macron. Quest’ultimo, comunque, starebbe bene ed ora non manifesterebbe sintomi.

