Pescatori Mazara del Vallo, Conte e di Maio volano a Bengasi

Pescatori Mazara del Vallo, il premier Conte e il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono volati a Bengasi tentare di sbloccare lo stallo delle ultime settimane.

Sembra essere arrivato a un punto di svolta il caso dei pescatori di Mazara del vallo attualmente tenuti in ostaggio in Libia. Erano stati sequestrati lo scorso settembre e da allora, qualunque tentativo diplomatico di riportarli a casa era caduto nel vuoto. Adesso il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono volati a Bengasi per partecipare a un incontro che si spera possa essere risolutivo e portare alla liberazione di queste persone. Una situazione non semplice, specie per i familiari che ormai da mesi protestano contro il governo. A inizio Dicembre avevano lanciato un appello all’esecutivo, chiedendo di non lasciare passare il natale senza riportato a casa queste persone.

Pescatori Mazara del vallo, l’ultima contatto con le famiglie il mese scorso

L’ultimo contatto ufficiale con i pescatori con i parenti è avvenuto l’11 Novembre attraverso una chiamata collettiva. Nei giorni scorsi inoltre, un forte segnale di vicinanza verso queste persone ingiustamente sequestrate, è arrivato dalla marinerie di molte regioni italiane, che per protesta si sono messe in sosta suonando le sirene in segno di solidarietà. I diciotto pescatori coinvolti in questa triste vicenda erano stati arrestati dalle autorità libiche con l’accusa di aver violato le acque territoriali della nazione.

Una scelta che la Libia rivendica in base a una convenzione chiamata Zee ( Zona Economica Inclusiva) che avrebbe esteso di diverse miglia la loro area di pertinenza.