Morto Donato Bilancia, il famosissimo killer è deceduto a causa del Covid-19, che lo ha stroncato mentre stava scontando i 13 ergastoli a cui era condannato.

Il Covid-19 continua ad essere un problema enorme, con tantissime persone che stanno morendo in questi mesi. Tanti coloro che vedono la propria vita stroncata dalla malattia che è nata nei mercati della carne di Wuhan. Molti altri, invece, hanno visto i propri amici e familiari spegnersi, purtroppo non potendo stare vicino alle persone in questione. La situazione è certamente molto preoccupante e il numero di uomini e donne che ogni giorno vengono stroncati dal virus è preoccupante. Tra le ultime vittime della pandemia c’è stato Donato Bilancia. Non certo un nome facile da dimenticare, anzi. Parliamo infatti di un vero e proprio mostro, che è passato alla cronaca con il soprannome di killer di prostitute.

Morto Donato Bilancia, il killer delle prostitute con 13 ergastoli

L’uomo alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, infatti, si è reso protagonista di una serie di misfatti veramente incredibile. Infatti, le indagini hanno poi rivelato, Donato Bilancia ha ucciso diverse donne, prostituite, che adescava e poi trucidava a sangue freddo.

I suoi 17 omicidi in appena 6 mesi gli hanno fatto avere una pena di ben 13 ergastoli, che l’uomo stava scontando da diverso tempo. Oggi, a 69 anni, con tanti anni ancora da scontare, Donato Bilancia è morto. L’uomo è stato colpito da Covid-19, che lo ha stroncato.