Masterchef Italia 10, nuove regole e tantissime novità

Masterchef Italia 10 è pronto ad andare in onda stasera, 17 dicembre, su Sky e, visto il periodo, ci saranno nuove regole e tantissime novità

Stasera, 17 dicembre, andrà in onda la prima puntata della decima edizione di MasterChef Italia. Quest’anno il programma, causa Covid-19, ha subito diverse modifiche per quel che riguarda le regole. A partire dalla dispensa alla quarantena dei concorrenti, passando per le postazioni dei giudici e le modalità di assaggio.

Le prime due puntate saranno visibili su Sky Uno (canale 108 e 455 del digitale terrestre) dalle 21:15 di stasera. Successivamente saranno disponibili On Demand, anche in mobilità su Sky Go. Masterchef Italia è anche in streaming su Now Tv.

Masterchef Italia 10, i dettagli di tutte le regole

I concorrenti scelti, tramite Zoom, hanno dovuto effettuare due settimane di quarantena e non hanno potuto portare il cibo da casa come accaduto fino alla nona edizione. D’ora in poi, i concorrenti potranno utilizzare una grandissima dispensa per cercare gli ingredienti per le loro pietanze.

Altra novità è che chi riuscirà a convincere tutti e tre i giudici, potrà accedere direttamente alla Masterclass ricevendo il grembiule bianco. Chi, invece, otterrà due approvazioni su tre, conquistando il grembiule grigio. Quest’ultimo consente di accedere ad altre sfide per giocarsi il posto nella classe. I tre giudici, che saranno ancora Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, avranno la possibilità di scommettere su un candidato firmando un grembiule grigio.

Una volta formatasi la Masterclass dei 21 concorrenti, comincerà la vera sfida. I giudici nel corso delle puntate saranno distanziati e riceveranno tre porzioni separatamente per assaggiare i piatti.

