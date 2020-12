Mara Venier, la figlia è bellissima e biondissima: la conoscete? – FOTO

Due gocce d’acqua, solo qualche anno di differenza: Mara Venier e sua figlia sono praticamente uguali e bellissime

Mara Venier è mamma di due figli, da due matrimoni diversi ed è diventata anche nonna. A 70 anni, la conduttrice veneta si gode la famiglia, con i nipotini che la tengono impegnata tutto il giorno, oltre ai suoi normali impegni lavorativi.

Dal suo primo matrimonio – durato poco – con Francesco Ferracini, attore morto nel 2016, è nata Elisabetta; successivamente è nato Paolo dalla relazione con l’attore Pier Paolo Capponi. Mara Venier è stata sempre considerata una mamma dolce ed affettuosa, nonostante lei stessa, durante un’intervista, sostiene di essere stata poco presente. La vita lavorativa l’ha tenuta spesso distante dalle tappe più importanti raggiunte dai propri figli.

Mara Venier, lei e la figlia Elisabetta due gocce d’acqua

Nata a Venezia nel 1968, Elisabetta è un’affermata conduttrice. Non ha ancora i successi della madre, ma punta a raggiungerli. Ha iniziato la sua carriera in TV, come attrice, nella serie di Italia 1, Chiara e gli altri; il suo debutto alla conduzione è arrivato tre anni dopo, nel 1994, con Pippo Baudo in Tutti a casa e Sanremo Giovani. La popolarità è arrivata con il programma dedicato ai ragazzi, Solletico.

Nel 2002, è nato il suo primogenito, Giulio Longari, nipote amatissimo e viziatissimo – come tutti gli altri – da Mara Venier.