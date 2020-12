Lockdown in Polonia, tre settimane dopo Natale tutto chiuso

Lockdown in Polonia, la situazione è molto critica nel Paese e si è deciso quindi di ricorrere a questa decisione molto forte.

Il Covid-19 sta continuando ad essere protagonista assoluta dei nostri giorni, con tante persone che ogni giorno soffrono i danni e gli effetti della malattia nata nei mercati della carne di Wuhan. La situazione è molto complicata in tutto il mondo, e in Europa certamente le cose non sono migliori, anzi. I Paesi che continuano ad avere problemi sono tanti e i numeri degli ammalati preoccupano e non poco i leader nazionali e le entità politiche regionali e autonome, che stanno facendo di tutto per evitare che ci sia una nuova serie di focolai. La situazione in un Paese europeo è piuttosto critica, con tantissimi casi e molte persone che sono positive che stanno continuando a morire. Parliamo della Polonia, che presto si chiuderà in un nuovo e serrato lockdown.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, Zaia ha deciso: nuova ordinanza di Natale in Veneto

Lockdown in Polonia, tre settimane dopo Natale

La situazione è molto complessa nel Paese e ora che si avvicinano le vacane di Natale la situazione dovrebbe peggiorare. Consci di questo fatto, le autorità polacche hanno preso una decisione molto forte che certamente farà discutere e non poco, nel Paese ma anche nel resto d’Europa. Infatti è stato appena varato un prossimo lockdown totale, che terrà i cittadini a casa per tre settimane. Dopo Natale, però.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Covid, Von der Leyen: “L’Europa partirà con le vaccinazioni il 27 dicembre”

Precisamente dal dal 28 dicembre al 17 gennaio per arginare l’epidemia di Covid. Strano il fatto che si proceda con la chiusura totale soltanto dopo le vacanze di Natale, ma questa è la decisione dei politici polacchi.