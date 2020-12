Juventus, un big si è infortunato: salta la sfida contro il Parma. La partita contro l’Atalanta “regala” una brutta tegola ad Andrea Pirlo

La Juventus ha strappato un pari contro l’Atalanta nella dodicesima giornata di Serie A, disputatasi ieri sera all’Allianz Stadium. La squadra di Pirlo avrebbe avuto la chance di portare a casa i tre punti se solo Cristiano Ronaldo non si fosse divorato il calcio di rigore decisivo nella ripresa. Il portoghese ha visto bloccarsi la conclusione da Gollini, così come in altre due comode occasioni nel corso dei 90′. Una serata no che non ha consentito alla “Vecchia Signora” di tenere il passo dell’Inter, vittoriosa contro il Napoli e di accorciare sul Milan, bloccato a Genoa. Come se non bastasse però, il tecnico bianconero deve fare i conti con un’altra tegola che riguarda l’infortunio di uno dei centrocampisti più in forma del momento: Arthur.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio a gennaio: affare da 30 milioni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juve, un bianconero fa saltare un maxi affare

Juventus, infortunio Arthur: salta la sfida contro il Parma

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Arthur ha riportato una forte contusione alla coscia destra, causata da uno scontro con Romero. Il centrocampista brasiliano è uscito al 27′ del primo tempo, lasciando spazio a Rabiot. Molto probabilmente anche contro il Parma, nel tredicesimo turno di Serie A in programma domenica, sarà proprio il francese a sostituirlo in mediana, andando a fare coppia con Mckennie o Bentancur.

Arthur stava pian piano trovando la forma migliore, dopo un avvio stentato. L’ambientamento con il calcio italiano ha richiesto qualche mese ma nelle ultime settimane il suo rendimento era diventato abbondantemente sufficiente. Il sostituto di Pjanic si sta ritagliando un ruolo di prim’ordine nella mediana di Pirlo e la squadra sembra girare meglio con lui in campo. La speranza è che non si tratti di nulla di grave, permettendogli di tornare a giocare già prima della sosta natalizia, contro la Fiorentina il 22 dicembre.